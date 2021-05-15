وزيرة الصحة الفلسطينية: شحنة من المساعدات طبية ووحدات الدم تصل غزة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- أ ش أ:

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، إرسال شحنة معونات ومساعدات طبية لمختلف مستشفيات القطاع غدا، بما فيها وحدات وأكياس دم للمتبرعين عبر معبر كرم أبوسالم، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إعلان حالة الطوارئ القصوى في المستشفيات بمحافظات الوطن والتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص إلى جانب توسيع رقعة الطوارئ في مراكز الإسعاف في كل قرية وبلدة.

وأضافت أنه تم تجهيز مستشفيي ابن سينا في حوارة، وترمسعيا في رام الله لاستقبال كافة الجرحى في قطاع غزة والضفة والقدس، إضافة لتوفير مسعفين في القرى التي تشهد اشتباكات.