بالصور.. محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأطقم الطبية بمناسبة العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم السبت، للأطقم الطبية والمرضى بمستشفى السلام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثمن المحافظ، خلال زيارته للمستشفى، الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدًا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه، وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني.

وأطلع على سير المنظومة الصحية، وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والحضانات، وتوافر كافة أوجه الرعاية للمرضى، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية.