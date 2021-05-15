حرمته طليقته من رؤية ابنه.. تفاصيل انتحار صاحب استوديو في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أقبل صاحب ستوديو على الانتحار، اليوم السبت، بعد تدهور حالته النفسية، إثر حرمان طليقته له من رؤية طفليهما عقب انفصالهما بقرية إبشان التابعة لبيلا في كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، من إحدي السيدات بعثورها على ابنها "ش.ا"، 28 عامًا، صاحب استوديو تصوير، مشنوقا أعلى سطح منزل الأسرة بقرية إبشان.

انتقل المقدم طارق سكران، مفتش فرع البحث الجنائي ببيلا، رفقة الرائد أحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونيه، إلى مكان الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين تدلي جسد المتوفى من سقف غرفة لتربية الدواجن، بسطح المنزل مربوطًا من رقبته.

أسفرت التحريات، ووفق أقوال والدة المنتحر صاحبة البلاغ، أنه كان متزوجًا من إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية، وأنجب طفلين منها، إلا أنه حدثت مشاكل أسرية، وانتهت بالانفصال، وحرمته من رؤية طفليهما، خلال شهر رمضان، وأيام عيد الفطر المبارك، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية سيئة.

وكشفت التحريات أن المنتحر صعد إلى سطح المنزل، ودخل إلى غرفة تربية الدواجن، والطيور، وشنق نفسه باستخدام بنطاله، وملاءة سرير.