نقيب أطباء كفرالشيخ: "نشارك في علاج مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، اليوم السبت، مشاركة أطباء من أبناء المحافظة في علاج المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني من ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكد أبو سمرة، اليوم السبت، أن النقابة قررت إرسال مجموعة من أطباء المحافظة، في كافة التخصصات المختلفة للمشاركة، مع زملائهم أطباء شمال سيناء، في علاج مصابي العدوان الإسرائيلي الغاشم على أرض غزة.

وقال: "نقابة أطباء كفر الشيخ متضامنة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي غزة العزة، ومن منطلق دور النقابة الفرعية بكفر الشيخ تجاه الأحداث الجارية ندعم ونؤازر أهالينا في غزة".