الفريق أسامة ربيع يشهد أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر 122 ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع بالتنسيق بين جميع إدارات الهيئة والعمل على التوازي في كافة متطلبات المشروع وتحديد آليات العمل وما تتطلبه من وضع حلول بديلة للتحديات.

وتابع الفريق ربيع اليوم السبت أعمال التكريك الجارية بواسطة الكراكة "العاشر من رمضان" لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها، كما أطلع على كميات التكريك المتوقع إزالتها يوميًا، إذ بدأت الكراكة مشهور أعمال التكريك بالموقع خلال الفواصل الملاحية تمهيدًا لعملها بكامل طاقتها أثناء عبور السفن، ومن المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة "الصديق" للعمل بالمشروع خلال الشهر الجاري.

وأكد الفريق ربيع في بيان صحفي أن مشروع التطوير المقترح يعد استكمالًا لجهود تطوير المجرى الملاحي التي بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى أن العمل بالمشروع سيجري على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.

وأضاف أن مشروع الازدواج الجاري تنفيذه يستهدف رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ 40 كيلو متر.