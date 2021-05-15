الجزائر: فتح الحدود بشروط صارمة، التفاصيل...

اسماعيل عبد الحي - أفاد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس 13 ماي 2021، بأن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر لفتح الحدود والسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد بشروط جد صارمة.

وقال بن بوزيد، في تصريح إعلامي، على هامش زيارته لمستشفى بوفاريك بولاية البليدة، “قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراءات صارمة جدا”، وفق ما نقلت عنه صحيفة الشروق الجزائرية.

وأوضح الوزير “سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص (بي.سي. آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها”، مضيفا و”بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح و تعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام”.

وأشار وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد،، إلى أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات عند الوصول، تقع على عاتق المعني بالأمر.