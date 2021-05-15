في غضون ذلك، ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم، مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء: سيدتان و8 أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مسعفين ومواطنين انتشلوا اليوم 3 جثث: سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن طفلاً رضيعًا هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضررت المنازل المجاورة، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدا و1000 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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