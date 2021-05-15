ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدا و1000 جريح

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ مساء الإثنين الماضي، إلى 136 شهيدا، بينهم 31 طفلا، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل التي لحقها دمار كبير.

في غضون ذلك، ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، اليوم، مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء: سيدتان و8 أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مسعفين ومواطنين انتشلوا اليوم 3 جثث: سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طفلاً رضيعًا هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضررت المنازل المجاورة، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.