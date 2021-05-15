ارتفاع قتلى إعصارين في الصين

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أعلنت السلطات الصينية السبت أن إعصارين أديا إلى سقوط 12 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.

وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة.

قالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 280 آخرون.

واشارت حصيلة سابقة الى سقوط ستة قتلى.

وكانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.

وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء، اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء ما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي. وانهار نحو ثلاثين منزلا، حسب سلطات هوباي.

من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.

وافادت حصيلة أن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.

وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارا كبيرة في مسارها.

وكانت عاصفة شديدة تسببت في بداية مايو بمقتل 11 شخصا في مدينة بالقرب من شنغهاي.