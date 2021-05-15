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ارتفاع قتلى إعصارين في الصين

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:47
عربي ودولي

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أعلنت السلطات الصينية السبت أن إعصارين أديا إلى سقوط 12 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد.
وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس أول مرة، مساء الجمعة. 
قالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 280 آخرون. 
واشارت حصيلة سابقة الى سقوط ستة قتلى.
وكانت هبات الرياح عنيفة إلى درجة أنها ألحقت أضرارا برافعتين سقطت إحداهما في موقع بناء مسببة خسائر مادية جسيمة.
وإلى جانب آليات تضررت من سقوط أشياء، اقتلعت أشجار وتدمرت هنكارات وسقطت أعمدة كهرباء ما حرم أكثر من 26 ألف منزل من التيار الكهربائي. وانهار نحو ثلاثين منزلا، حسب سلطات هوباي.
من جهة أخرى، ضرب إعصار قوي أيضا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، حسب السلطات المحلية.
وافادت حصيلة أن الإعصار أودى بحياة أربعة أشخاص بينما فقد شخص وأصيب 130 آخرون بجروح طفيفة.
وظهرت في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي زوبعة سوداء تسبب أضرارا كبيرة في مسارها. 
وكانت عاصفة شديدة تسببت في بداية مايو بمقتل 11 شخصا في مدينة بالقرب من شنغهاي.

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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