الاحتلال يدمر برجًا يضم مقر الجزيرة ووسائل إعلام عالمية في "غزة" (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت طائرات الاحتلال برج الجلاء الذي يضم مقر شبكة الجزيرة في غزة بسلسة غاراته ما أدى إلى انهياره بالكامل.

يأتي هذا في الوقت الذي قتل إسرائيلي وأصيب آخرون في رد المقاومة برشقات صاروخية استهدفت تل أبيب وضواحيها، وذلك ردا على مجزرة ارتكبها الاحتلال صباح اليوم في مخيم الشاطئ بغزة أدى إلى وقوع عدة شهداء.

وقبيل قصف الجلاء -الذي يضم أيضا من بين وسائل الإعلام وكالة أسوشيتد برس الأميركية- رفض ضابط مخابرات إسرائيلي السماح للموظفين في البرج بالعودة إلى إخراج بعض مقتنياتهم وأدوات العمل الإعلامية، حيث أمهل الضابط في اتصال هاتفي بضع دقائق.

وسبق هذا القصف، استهداف المقاومة لتل أبيب وضواحيها -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- بما لا يقل عن 30 صاروخا.

وفي أول تعليق للمقاومة، قال الناطق باسم كتائب القسام إن على سكان تل أبيب والمركز أن ينتظروا ردنا المزلزل.

وقال مراسل الجزيرة إنه شاهد رشقات صاروخية متتالية وجهتها فصائل المقاومة في غزة لتل أبيب وضواحيها الجنوبية والشرقية والشمالية، كما استهدفت الرشقات أيضا مدينة أسدود.

وذكر المراسل أن استهداف المقاومة لمناطق شرقي تل أبيب يعني استمرار إغلاق منشآت إسرائيلية حيوية مثل مطار بن غوريون الدولي المعطل، ما يعني أن فصائل المقاومة لا تطلق الصواريخ بطريقة عبثية، وإنما توجهها إلى أهداف محددة.

وعقب استهداف كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتل أبيب وضواحيها، ردت المدفعية الإسرائيلية على الفور بقصف مواقع داخل قطاع غزة، وقال جيش الاحتلال إنه استهدف 20 منصة صاروخية في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت في وقت سابق اليوم، إن 10 شهداء -بينهم 8 أطفال وسيدتان- انتشلوا من منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، في حين ما تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إزالة الركام للبحث عن مزيد من الجثامين.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنزل المكون من 3 طوابق بصواريخ عدة وسوّته بالأرض على رؤوس ساكنيه.

وأفاد شهود عيان بأن منزل عائلة أبو حطب قصف بـ3 صواريخ دون سابق إنذار ولا صواريخ تحذيرية لإخلائه كما جرت العادة، وأدى القصف إلى تدميره بالكامل على رؤوس قاطنيه.

الجزيرة





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