الصين تُجبر الأقليّة المسلمة على العمل في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير لجامعة بريطانية أن قطاع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية العالمي يعتمد على عمالة من أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ بالصين يتم إجبارهم تعسفيا على العمل من قبل بكين.

وينتج الإقليم نحو 45 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي من مادة بوليسيليكون الرئيسية في تصنيع الواح الطاقة الشمسية، وذلك حسب تقرير جامعة شيفيلد البريطانية.

ويضيف التقرير أن تصنيع البوليسيليكون في الإقليم يجري تحت نظام "سخرة شديد القسوة"، وهو ما تنفيه السلطات الصينية، مطالبا شركات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية عبر أنحاء العالم بشراء المادة من أي مكان آخر.

وتشهد ألواح الطاقة الشمسية إقبالا واسعا بسبب ظاهرة التغير المناخي.

ويتم تصنيع البوليسيليكون من مادة الكوارتز الخام والتي تستخرجها شركات التعدين، وبعد ذلك تشتريها شركات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية وبينها أكبر 4 شركات في المجال عالميا حسب التقرير.

بي بي سي