فيديو.. إسرائيل تدمر برج الجلاء في غزة وكتائب القسام تتوعد

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مايو - 2021 4:50 مساءً

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة “الجزيرة” ووكالة “أسوشيتد برس”، بالإضافة إلى مكاتب محامين.



وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.

كتائب القسام تتعهد بالرد

تعهدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في مدينة غزة اليوم السبت لن يبقى بدون رد.

وذكر الناطق العسكري باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، على قناته في تطبيق “تيليغرام”، في معرض تعليقه على هذا الإجراء الإسرائيلي: “بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل”.

وجاء هذا التهديد بعد دقائق معدودة من تدمير سلاح الجو الإسرائيلي بالكامل برج الجلاء المؤلف من 11 طابقا الذي كان يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة “الجزيرة” ووكالة “أسوشيتد برس”، بالإضافة إلى مكاتب محامين.