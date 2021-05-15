مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بالحديدة

المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملة الرش الضبابي لمكافحة نواقل الأمراض والأوبئة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وأشاد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الأهدل بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في الحد من تفشي الأمراض والأوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية وإقامة الحملات المستمرة، منوها بأهمية المشاريع المقدمة من المركز والتي تلامس الاحتياجات الفعلية لأبناء المحافظة وتسهم في الرفع والتخفيف من معاناتهم وتحديدا النازحين.

من جانبه أوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبد الكريم القديمي أن حملة الرش لمكافحة الأوبئة تهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للحد من تفشي الأمراض في الجمهورية اليمنية.