بالصور.. بدء التوافد إلى ساحة التحرير للمشاركة بالوقفة التضامنية مع فلسطين

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "العشرات من العراقيين توجهوا إلى ساحة التحرير للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت جميع الطرق المحيطة بالساحة".