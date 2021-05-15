رداً على هجوم مخيم الشاطئ .. كتائب القسام تستهدف تل أبيب بعشرات الصواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت ‏كتائب القسام، اليوم السبت، توجيه ضربة صاروخية لتل أبيب بعشرات الصواريخ؛ وذلك رداً على مجزرة مخيم الشاطئ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 30 صاروخاً استهدفت تل أبيب وضواحيها الآن، مشيرةً إلى أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومناطق أخرى.

‏وأكدت أن صفارات الإنذار تدوي في أسدود وشرق تل أبيب واللد وساحل تل أبيب.

وقالت ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: “بسبب صواريخ غزة، تم إلغاء حوالي 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط خلال اليوم في مطار بن جوريون قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وفرانكفورت وشيكاغو”.