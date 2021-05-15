تجدد القصف الإسرائيلي اليوم .. الطائرات الحربية تقصف مكتب عمليات حماس

الشارقة - اميمة ياسر - تجدد صباح اليوم السبت 15 مايو، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أن طائراته الحربية قصفت، مواقع في وسط قطاع غزة بعد يوم من الصدامات في الضفة الغربية .

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ الاثنين إلى 126 قتيلا بينهم 31 طفلا، و950 جريحا حسب السلطات الفلسطينية.

ضربات ليلية إضافية

وفي وقت مبكر من السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف "مكتب عمليات" تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقرب من وسط مدينة غزة، بضربات ليلية إضافية استهدفت ما أسماه الجيش "مواقع إطلاق" صواريخ تحت الأرض.

كما قصف "موقعا للاستخبارات العسكرية" و"مواقع إطلاق صواريخ أرض-أرض" و"مجموعتين إرهابيين" كما كتب الجيش في تغريده على تويتر.

وقال الجيش إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على الأراضي الإسرائيلية منذ الاثنين ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح، وأوضح الجيش أن الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" اعترض نحو 90 % من هذه الصواريخ.

وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف التصعيد، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن جيشه سوف يلحق "انتكاسات خطيرة" بحركة حماس "الإرهابية" التي تسيطر على قطاع غزة الفلسطيني الفقير والمحاصر. وقال الجيش "إنهم يدفعون وسيواصلون دفع الثمن غاليا. الأمر لم ينته بعد".

صدامات ليلية

اندلعت دوامة العنف الجديدة بعد إطلاق حماس وابلا من الصواريخ على إسرائيل "تضامنا" مع مئات الفلسطينيين الذين جرحوا في صدامات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ1967 .

وجاءت هذه الصدامات في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بعد أيام من الاشتباكات في القدس الشرقية اندلعت خصوصا بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين يهود.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع. وصباح السبت، تواصل إطلاق صفارات الإنذار في جنوب البلاد.

في المجموع قصفت إسرائيل نحو 800 هدف بما في ذلك شبكة أنفاق تحت الأرض تسمح لمقاتلي حماس وقادتها بالتنقل و"وحدة إرهابية" مسئولة عن إطلاق صواريخ.

وأدت الانفجارات والدخان المنبعث بشكل فطر ويمكن رؤيته من على بعد أميال، إلى تدمير منازل بأكملها في القطاع الفلسطيني الصغير الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.

وفي الضفة الغربية من رام الله إلى الخليل وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، رشق فلسطينيون بالحجارة والزجاجات الحارقة وغيرها من المقذوفات، القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي وفي بعض الحالات بالرصاص الحي.

وقتل فلسطيني بالرصاص بعد محاولته طعن جندي شمال رام الله، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن محاولة هجوم بسكين أخرى في ساعة مبكرة من صباح السبت خلال "أعمال شغب عنيفة" في نابلس.

وفي حي شعفاط في القدس الشرقية، جرت صدامات أضرم خلالها متظاهرون فلسطينيون ملثمون النار في أنقاض. وردت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.