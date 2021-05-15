شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يشيد بالموقف المصرى فى التعامل مع الأحداث فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بالموقف المصرى الرسمى من الأحداث فى غزة وبفتح معبر رفح البرى لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

واكد الحزب فى بيان له اليوم أنه يتابع عن كثب ما يحدث فى قطاع غزة من عمليات القتل الوحشية الممنهجة التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأدان الحزب بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لباحات المسجد الأقصى والاستهداف الوحشى للفلسطينيين فى القدس وتدمير البنية التحتية فى قطاع غزة.

ودعا الحزب المجتمع الدولى لإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى لحمايته ودعم نيل حقوقه المشروعة التى كفلها القانون الدولى.

وإدانة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى من اعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطينى والأماكن المقدسة، والتى نتج عنها سقوط الشهداء والجرحى.

وطالب الحزب بضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة لكى يتوقف نزيف الدم الذى بدأ خلال الأيام والساعات الماضية فى أعقاب تطورات الوضع فى القدس والمسجد الأقصى الشريف.

كما طالب الحزب مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات حفاظًا على الأمن والسلم وفقًا لأحكام القانون الدولى.