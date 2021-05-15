شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 31 طفلاً.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 136 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الإثنين الماضي، إلى 136 شهيداً، بينهم 31 طفلاً، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل التي لحقها دمار كبير.
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