شكرا لقرائتكم خبر عن الكيان الصهيوني يرتكب مجزرة ضد عائلة فلسطينية في مخيم الشاطئ بغزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

ارتكبت طائرات الكيان الصهيوني الحربية، اليوم السبت، مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء: سيدتان و 8 أطفال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن مسعفين ومواطنين انتشلوا اليوم 3 جثث: سيدة وطفلين من تحت ركام منزل عائلة أبو حطب في وسط مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية تابعة للكيان الصهيوني دون سابق إنذار على ساكنيه، ونقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طفلاً رضيعاً هو الناجي الوحيد من القصف، الذي حول المنزل إلى ركام، وتضررت المنازل المجاورة، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.