الجيش الإسرائيلي يدمر برج الجلاء.. والقسام تتوعد بـ'رد مزلزل'

وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إبلاغا مسبقا طلبت فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

ورداً على ذلك، شددت "كتائب القسام" في بيان "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

