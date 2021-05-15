اتحاد الصحفيين العرب يجدد إدانته للهجمات الإسرائيلية 'البربرية' ضد فلسطين

وقال رئيس الاتحاد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته الوحشية والبربرية على الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة دون هوادة، الأمر الذي نتج عنه استشهاد 132 شهيد في قطاع غزة وحوالي 15شهيد في الضفة الغربية وعدد الجرحى حوالي ( 900 تسعمائة فرد) من الفلسطينيين".ولفت إلى أن "هذه الهجمات البربرية التي تشنها قوات الاحتلال لم تقتصر على الشهداء من الرجال فقط، بل تعدت اعتداءاتها على النساء والأطفال ونتج عنها قتل عدد كبير من النساء والأطفال".

وتابع البيان، أن "الاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد ويؤكد إدانته الدامغة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن اعتداءات بربرية لم يسبق لها مثيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل الذي تعرض للهجمات المستمرة من جانب الطيران الإسرائيلي وقوات الاحتلال المجرمة التي ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية".

وطالب الاتحاد، كافة المنظمات الدولية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان "بإدانة هذه الأعمال البربرية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تسببت في مئات الضحايا والشهداء، ونزوح أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من غزة".