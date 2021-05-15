استخبارات الداخلية تصدر توضيحاً بشأن نقل ضباط

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائر ومديريات الوكالة.

وقالت الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بناءً على ما جرى تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن نقل عدد من الضباط من وإلى دوائر ومديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تود الوكالة أن توضح أن أمر النقل هو أمر داخلي وفق الصلاحيات الإدارية والقانونية".



وأشارت إلى أن "تلك الخطوة جاءت من أجل الارتقاء بواقع العمل الاستخباري ورفع كفاءة العاملين في الوكالة وبما تنعكس آثاره على تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب بالإضافة إلى كون أمر النقل إجراء إداري طبيعي يهدف إلى توزيع أمثل للموارد البشرية وضخ دماء جديدة في مفاصل عمل وكالة الاستخبارات وبما يطور عمل الوكالة وفق الخطط التطويرية للنهوض بواقع العمل الاستخباري".