النجف تعلن الموقف الوبائي

وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم إجراء 776 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، من بينها ستة إصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف" مبينة أن "الإصابات الجديدة بلغت 110 إصابة، مقابل 214 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس".وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 56129

مجموع حالات الشفاء : 50150

مجموع الوفيات : 496

مجموع الحالات تحت العلاج : 5483

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3912

