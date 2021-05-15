انت الان تتابع خبر النجف تعلن الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، تفاصيل الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم إجراء 776 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR، من بينها ستة إصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف" مبينة أن "الإصابات الجديدة بلغت 110 إصابة، مقابل 214 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس".
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3912
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 56129
مجموع حالات الشفاء : 50150
مجموع الوفيات : 496
مجموع الحالات تحت العلاج : 5483
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3912