مقتل إسرائيلي وإصابات أبنية بقصف من غزة على تل أبيب ومدن المركز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل إسرائيلي وأصيبت عدة أبنية في قصف صاروخي من غزة على تل أبيب ومدن المركز في إسرائيل.

ودوت صافرات الانذار في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وحولون وبيتاح تكفا ونيس زيونا ورمات غان وجميعها مدن وسط إسرائيل.

وبالتزامن سمع دوي انفجارات في عدد من هذه المدن.

وقال ميكي روزنفيلد، الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية: "إطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل ، جنوب منطقة تل أبيب. تم الإبلاغ عن عدد من الانفجارات".

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض عشرات الصواريخ.

ولكن الحكومة الإسرائيلية ووسائل إعلام قالت إن صواريخ قد سقطت بالفعل.

وقال روزنفيلد: "قتل شخص في القصف الصاروخي على رمات غان".

وأضاف: "وحدات الشرطة تبحث في المنطقة المتضررة بشدة".

كما أفيد بسقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون.