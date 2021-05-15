مصادر بالجيش الإسرائيلي تقر بقتل عائلة فلسطينية في غزة بـ"الخطأ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت مصادر بالجيش الإسرائيلي بقتل عائلة فلسطينية في غزة بالخطأ ليلة أمس.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف شقة اعتقد أن فيها عددا من كبار قادة حماس، ولكن تبين أن الموجودين فيها لا علاقة لهم بالحركة.

وقالت المصادر في إيجاز خاص للصحفيين: "خلال ساعات الليلة الماضية استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من كبار القادة في حماس داخل شقة تستخدم كبنية إرهابية في منطقة مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة".

وأضافت: "كما يبدو نتيجة الغارة قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين غير المتورطين".

وأشارت إلى أن "تفاصيل الحادث قيد الفحص".

وقالت: "الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءات احترازية لتجنب المساس بالمدنيين خلال نشاطاته العسكرية قدر الإمكان".