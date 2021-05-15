مستشارة ألمانيا المحتملة تكشف سرا شخصيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت أنالينا بربوك، مرشحة حزب الخضر للمستشارية في ألمانيا، السبت، إنها "ليست متدينة بشكل كامل".

وأوضحت في كلمة خلال المؤتمر المسكوني للكنائس الألمانية في فرانكفورت: "أذهب إلى الكنيسة من وقت لآخر، ولست متدينة بشكل كامل".



وأضافت: "الدين والكنيسة كانا مسؤولين عن الناس لعقود طويلة". متابعة: "كان هذا نابع من الحب المطلق، والمسؤولية أيضا".

وعقد المؤتمر المسكوني هذا العام بدون حضور جمهور بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتستمر أعمال المؤتمر الذي كان الجانب الأكبر منه افتراضيا، حتى غدا الأحد.

وخلال المؤتمر، يناقش سياسيون رفيعو المستوى وممثلون عن الكنيسة العديد من الموضوعات أبرزها حماية المناخ والإرهاب اليميني، والشجاعة الأخلاقية والعدالة العالمية.

وتشارك المستشارة أنجيلا ميركل في أحدى جلسات المؤتمر تحت عنوان "المستقبل ممكن فقط معا"، بجانب الناشطة المناخية لويزا نيوباور.

وتعد انالينا بربوك الأقرب لخلافة ميركل في حكم ألمانيا، حتى اليوم، إذ يحل حزبها الخضر في المرتبة الأولى في نوايا التصويت بـ٢٦% يليه الاتحاد المسيحي "يمين وسط" بـ٢٣٪؜ قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة 26 سبتمبر أيلول المقبل.