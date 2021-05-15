العراق يعثر على سجن لداعش و"معمل عبوات" شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على سجن وورشة لصناعة العبوات الناسفة في محافظة نينوى، شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت القوات مداهمة لإحدى الدور في قضاء تلعفر شمالي مدينة الموصل عبارة عن وكر بداخله ورشة كانت تستخدم في صناعة وتهيئة العبوات الناسفة.

أضافت أنه "تم العثور على سجن كان يستخدمه عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل".

ومنذ مطلع العام الماضي، نشطت خلايا داعش وعادت لشن الهجمات باستهداف المدن والقطعات الأمنية، عبر سلسلة شبه مستمرة من الاعتداءات.

واستطاع داعش من إعادة تنظيم صفوفه والتمترس في ملاذات ومضافات عادة ما تكون عند أعماق الصحاري والحدود الفاصلة بين المحافظات في شمال العراق.

وتطارد القوات العراقية عبر حملات عسكرية عديدة، عناصر داعش يساندها طيران التحالف الدولي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأسفرت العمليات العسكرية التي كثفت من قوتها السلطات العراقية منذ أكثر من عام في اعتقال وقتل العشرات من التنظيم بينهم قيادات من الخط الأول.