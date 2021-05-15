عاجل.. مقتل اسرائيلي واصابات عدة ابنية في قصف صاروخي من غزة على تل أبيب ومدن المركز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل اسرائيلي واصيبت عدة ابنية في قصف صاروخي من غزة على تل أبيب ومدن المركز في إسرائيل.



ودوت صافرات الانذار في مدن تل أبيب وريشون لتسيون وحولون وبيتاح تكفا ونيس زيونا ورمات غان وجميعها مدن وسط اسرائيل.

وبالتزامن سمع دوي انفجارات في عدد من هذه المدن.

وقال ميكي روزنفيلد، الناطق بلسان الشرطة الاسرائيلية،"إطلاق صواريخ باتجاه وسط إسرائيل ، جنوب منطقة تلأبيب. تم الإبلاغ عن عدد من الانفجارات"،

وقالت وسائل اعلامية اسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية حاولت اعتراض عشرات الصواريخ.

ولكن الحكومة الاسرائيلية ووسائل اعلام قالت ان صواريخ قد سقطت بالفعل.

وقال روزنفيلد "قتل شخص في القصف الصاروخي على رمات غان".

واضاف " وحدات الشرطة تبحث في المنطقة المتضررة بشدة".

كما افيد عن سقوط صاروخ في مدينة ريشون لتسيون.