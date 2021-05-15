ابتداءً من 22 مايو.. شركات الطيران الكويتية تطلب فتح خطوط مباشرة مع مصر ولندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسعى شركات الطيران الكويتية إلى إضافة بعض خطوط الطيران المباشر مع لندن ومصر والبوسنة وبودروم ضمن خطتها التشغيلية لموسم الصيف. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.



وخاطبت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، شركات الطيران العاملة في المطار الثلاثاء الماضي، بشأن تحديد رغباتها التشغيلية، موضحة أن الشركات ستتقدم مطلع الأسبوع المقبل بتلك الخطط إلى إدارة النقل الجوي، تمهيداً لدراستها وجدولة الرحلات، لاسيما بعد زيادة السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى البلاد من ألف إلى 5 آلاف راكب اعتباراً من 22 الجاري.

وقالت إدارة الطيران المدني أمس، أنه لا صحة لما يتردد عن منح تصريح لشركات الطيران الوطنية للتشغيل إلى لندن حتى الآن ومازال الموضوع قيد الدراسة.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الرحلة الاستثنائية التي غادرت إلى لندن 5 الجاري، وحظيت بموافقات رسمية جاءت بناء على طلب السلطات الصحية، وهو أمر لا يعني أنه تم اعتماد فتح الطيران المباشر مع لندن.

وبينت أنه في حال فتح خط الطيران المباشر مع لندن ومصر، سيكون مخصصاً للكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى، بحسب تعاميم الطيران المدني.

وكان مدير إدارة النقل الجوي في الطيران المدني عبدالله الراجحي قد أعلن 12 الجاري عن صدور قرار بزيادة السعات التشغيلية لرحلات الوصول إلى البلاد بما لا يزيد عن 5 الاف راكب يومياً، ابتداء من 22 الجاري، بعد أن كانت السعات لا تتجاوز الألف راكب يومياً.

وتوقع الراجحي أن تتسلم الإدارة رغبات الشركات بشأن وجهات السفر الجديدة الأسبوع القادم، بحيث يتم إدراج هذه الرغبات في الجداول التشغيلية قبل تاريخ 22 الجاري.

وبين أن زيادة الرحلات الجوية سيكون إلى محطات السفر المتاحة حالياً، مع إمكانية فتح بعض الوجهات الجديدة مثل البوسنة وبودروم في تركيا.

وبين أن كافة التعاميم الخاصة باشتراطات السفر سواء للقادمين أو المغادرين، لا تزال سارية، ولم يطرأ عليها أي تغييرات، مشيراً إلى أن المطار حالياً لا يستقبل سوى الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم، مؤكداً «كذلك لم يطرأ أي تغيير على قائمة الدول الممنوعة من دخول البلاد».