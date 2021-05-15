شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أكبر زيادة يومية في وفيات "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوالالمبور - رويترز

أعلنت سلطات الصحة في ماليزيا السبت تسجيل 44 وفاة جديدة بكوفيد-19، وهو أعلى معدل يومي للوفيات بالمرض في البلاد، بينما ظل عدد حالات الإصابة الجديدة أعلى من أربعة آلاف لليوم الرابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة على تويتر، إنه تم تسجيل 4140 إصابة جديدة بكورونا السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 466 ألفاً، فضلاً عن 1866 وفاة، وذلك في ثالث أعلى معدل للإصابات في المنطقة بعد إندونيسيا والفلبين.