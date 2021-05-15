شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 7894 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و584934 بعد تسجيل 7894 إصابة جديدة، وأشارت البيانات إلى عدد الوفيات بلغ 86025 بعد تسجيل 177 حالة.

وكان المعهد ذاته أعلن يوم الجمعة أن متوسط الإصابة بمرض «كوفيد-19» في ألمانيا خلال فترة سبعة أيام تراجع إلى أقل من مئة إصابة لكل مئة ألف شخص للمرة الأولى منذ مارس/آذار.

ويستخدم متوسط إصابة 100 شخص من كل مئة ألف كمقياس لفرض إجراءات طوارئ على مستوى البلاد، مثل حظر التجول خلال الليل وفرض قيود على التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر، وإذا تراجع انتشار الفيروس لما دون هذا المعدل بشكل منتظم، يمكن عندها رفع تلك القيود.

ومع تراجع معدلات الإصابات وتسارع وتيرة حملة التطعيم في ألمانيا، أعلن وزير الصحة ينس سبان الأسبوع الماضي أن الموجة الثالثة من الجائحة انكسرت أخيراً، وأعلنت عدة ولايات ألمانية، بينها العاصمة برلين، خططاً يوم الثلاثاء لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا» في الأيام المقبلة.