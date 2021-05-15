66 % من عملاء «فلاي دبي» مستعدون للسفر

دبى: ”الخليج 365”

قال 66% من المسافرين من سكان الإمارات شملهم استطلاع حديث اجرته «فلاي دبي» إنهم من المرجح أن يسافروا قريبًا، إما في الأشهر الثلاثة القادمة (41%) أو في الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة (25%)، ما يشير إلى نية السفر خلال الصيف.

وأشار الاستطلاع الذي اجرته الناقلة خلال فبراير / شباط الماضي وشمل 2800 مسافر لقياس ملاحظات الركاب بشأن خطط سفرهم وتجربتهم أثناء السفر مع فلاي دبي إلى ان هناك اعداداً متزايدة من المسافرين ينتظرون الصيف للسفر.

وعند سؤالهم عن أسباب تأجيل السفر، قال 40% ممن شملهم الاستطلاع إن القيود التي تعترض السفر مثل الحجر الصحي عند العودة إلى الوطن والقيود الاخرى على السفر كانت من العوامل التي أدت إلى تأخير خطط سفرهم واشار 48% منهم إلى أن إغلاق الحدود كان أيضًا عاملاً حاسمًا في التخطيط لرحلتهم المقبلة.

قرار السفر

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: ملاحظات عملائنا مهمة للغاية بالنسبة لنا في فلاي دبي، ويسعدنا أن نرى أن المسافرين يعتزمون السفر خلال فصل الصيف. أخذت دبي زمام المبادرة في إعادة فتح قطاع السياحة ما يدل على أن السفر آمن وممكن. مع اكتساب برامج التطعيم في جميع أنحاء العالم زخمًا، نعتقد أن المزيد من الركاب سيتخذون قرار السفر والاستمتاع بعطلة صيفية مستحقة.

80 وجهة في 45 دولة

من المتوقع أن تصل شبكة فلاي دبي خلال هذا الصيف إلى 80 وجهة في 45 دولة حول العالم وتوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية الشعبية التي تعكس تنوع شبكتها. للراغبين في الحصول على قسط من الراحة، توفر فلاي دبي للمسافرين فرصة استكشاف مجموعة من المدن الغنية بالثقافة والتراث والأنشطة مثل باتومي وبودروم وكولومبو ومالي وتبليسي وطرابزون وتيرانا وتيفات. كما يوفر قسم العطلات من فلاي دبي، مجموعة من باقات العطلات الجذابة المصممة خصيصًا عبر شبكة فلاي دبي لتناسب جميع الميزانيات من خلال عملية حجز واحدة.

الثقة في إجراءات السلامة

والقى الاستطلاع الضوء على ثقة الركاب في إجراءات السلامة الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد -19 من فلاي دبي. ومن خلال تجربة سفرهم مع فلاي دبي شعر 91% بأن طاقم فلاي دبي ملتزم بسياسات معدات الحماية الشخصية (PPE) أثناء رحلتهم.

علاوة على ذلك، أكد 88% على أن موظفي المطار، سواء في مطار المغادرة أو مطار الوصول، اتبعوا الإجراءات. علاوة على ذلك، شعر 88% من الركاب أن نظافة الطائرات كانت ذات أهمية قصوى وهناك 73% من الركاب كانوا يشعرون بثقة أكبر بسبب ارتداء الأقنعة طوال رحلة المسافرين كما أعربوا عن تقديرهم لأهمية الحد من الحركة حول المقصورة أثناء الرحلة ( 69 % ).

إجراءات ملموسة

ومن جهته قال مايك ايفانز نائب الرئيس الاعلى لتجربة العملاء والعلامة التجارية والاتصالات في فلاي دبي: في وقت مبكر من الجائحة، رأينا القطاع يتحد معًا لإجراء التغييرات اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19. هذه الإجراءات الملموسة تمنح الناس الثقة وراحة البال التي يحتاجون إليها عند السفر، ومن المفيد أن نرى ذلك ينعكس في ملاحظاتهم. أعادت فلاي دبي تصميم رحلة ركابها لحماية الجميع. لقد أقمنا شراكة مع مسافرينا ومن خلال العمل معًا أنشأنا بيئة تسمح بالسفر المسؤول.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم وتوفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.