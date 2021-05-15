الأرشيف الوطني يُهدي إصداراته بلغة برايل إلى 10 مكتبات و23 مدرسة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أهدى الأرشيف الوطني إلى عشر مكتبات مدرسية وثلاث وعشرين مدرسة وروضة، في الإمارات، كتيبات وطنية عن تاريخ الإمارات وتراثها من إصدارات الأرشيف الوطني بلغة برايل، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بذوي التحديات البصرية، ولتلبية حاجتهم للقراءة المفيدة التي تسهم في تنشئتهم الوطنية السليمة، وتعزز الحسّ الوطني لديهم.

وقد جاءت هذه المبادرة تأكيداً لاهتمام الأرشيف الوطني بهذه الفئة في جميع المناسبات، فيما أعربت الجهات التي تلقت الكتب عن سعادتها بهذه اللفتة الإنسانية، والمبادرة الكريمة من الأرشيف الوطني، وأشادت بدوره في التنشئة الوطنية السليمة للطلبة من ذوي التحديات البصرية، وبالدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف الوطني في حفظ ذاكرة الوطن للأجيال.

وتعد الكتيبات الثلاثة التي أهداها الأرشيف الوطني إلى المدارس والمكتبات والطلبة من ذوي التحديات البصرية، والذين يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخصات لأهم الكتب التي أصدرها الأرشيف الوطني، وهي: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«خليفة: رحلة إلى المستقبل»، و«قصر الحصن 1795 ـ 1966».

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، إن المبادرة تؤكد ثقة الأرشيف الوطني بأن كل فرد من ذوي الإعاقة البصرية هو عضو فعال في المجتمع، وعليه أن يسهم في تعزيز ثقافته الوطنية وتعزيز الحسّ الوطني لديه، وحينما تقدم له كتب وطنية تتناول تاريخ الإمارات وسير قادتها بلغة برايل للمكفوفين، فإن ذلك يأتي انعكاساً لاهتمام قيادتنا الحكيمة بهذه الفئة من أبناء المجتمع، ويأتي في إطار رسالته النبيلة التي تُحتّم عليه تقديم المعلومات الموثقة والأمينة لعامة الناس، وتعزيز روح الولاء والانتماء والهوية الوطنية لديهم.

ويتناول كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، مولد الشيخ زايد وتعليمه، ونشأته وجهوده من أجل تشييد صرح الاتحاد، فيما يتضمن كتاب «خليفة.. رحلة إلى المستقبل» أيضاً المولد والتعليم والنشأة، وجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التطوير والتمكين والبناء. ويركز كتاب «قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي»، على اهتمام دولة الإمارات ببناء القلاع والحصون في القرون الغابرة، لتكون معاقل ومقار لإقامة حكام المناطق وزعمائها.