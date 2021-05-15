شكرا لقرائتكم خبر عن 11.44 مليون جرعة لقاح «كورونا» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 2,683 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,448,363 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 115.75 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم ، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

