«أملاك» تتحول للربحية بـ 6 ملايين درهم

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن صافي ربح بلغ 6 ملايين درهم للربع الأول من عام 2021، مقارنة بصافي خسارة 139 مليون درهم في عام 2020. كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين علي إبراهيم محمد إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة، وخالد سالم الحليان نائباً للرئيس.

وركزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحقيق فرص النمو الاستراتيجي في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

وانخفض إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2021 بنسبة 13% لتصل إلى 62 مليون درهم، مقارنة بـ 71 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، غير متضمنة خسائر القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بالعقارات الاستثمارية والمكاسب الناتجة عن تسوية الديون. وكانت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية متوافقة بشكل عام مع عام 2020 حيث بلغت 43 مليون درهم في عام 2021 (الربع الأول 2020 بنحو 44 مليون درهم)، فيما انخفض دخل الإيجارات بنسبة 49% خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 7 ملايين درهم (الربع الأول 2020: 13 مليون درهم).

ونفذت الشركة ترتيبات تسوية الديون خلال الربع الأول، ما أتاح الخروج الناجح لاثنين من الممولين. ومن ناحية أخرى، أدى تركيز شركة أملاك على كفاءة العمليات في عام 2021 إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 16 % إلى 24 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 (الربع الأول من عام 2020: 28 مليون درهم). كما استمرت الشركة في إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد 71 مليون درهم للممولين خلال الربع الأول من عام 2021.

وسجلت الشركة تكلفة إطفاء بلغت 32 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 22 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020. وتمثل تكاليف الإطفاء تفكيك مكاسب القيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي بالودائع الاستثمارية، علماً أنها تتفاوت وفقاً لمعدل السداد للممولين في أي فتره إبلاغ.

ونتيجة لتسويات الديون وتسديداتها للممولين، انخفضت الأرباح الموزعة على الممولين لتصل إلى 23 مليون درهم للربع الأول من عام 2021، مقارنة مع 25 مليون درهم للربع الأول من عام 2020.