شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ديسمبر.. موعد انطلاق «خليجي 25» في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكدَ الأمين العام للهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، أن اتحاد كأس الخليج حدد موعد انطلاق بطولة خليجي 25 التي ستقام في البصرة لتنطلق في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021 وتستمر حتى السابع من شهر يناير من عام 2022.

وقال فرحان في بيان، إنه في ضوء تحديد موعد البطولة الخليجية، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني نائباً ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وسكرتارية الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان، ووكلاء الوزارات الساندة، ومقرر اللجنة أحمد عودة زامل، مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، تعمل على توفير مستلزمات نجاح البطولة، وتهيئة الأمور اللوجستية وتسهيل جميع الإجراءات التي تخص خليجي 25 لإظهارها بأفضل صورة.

وأضاف: «ستكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الكرة العراقي واتحاد كأس الخليج لمتابعة عملية إكمال المشاريع التي قدمت ضمن ملف البصرة لتنظيم خليجي25، وتقديم التقارير المستمرة إلى اتحاد كأس الخليج للاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة».

وأشار فرحان إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الشباب دليل واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتكون «خليجي 25» في البصرة استثنائية ورائعة ومحطة لاحتضان الأشقاء بكل ترحابٍ ومودة.

واختتمَ بالقول، إن الدول الخليجية مساندة بشكل كبيرٍ لإقامة «خليجي 25» في البصرة، ويتشوقون لخوض المباريات على ملعب البصرة الدولي بعد مشاهدتهم الاستقبال الجميل للمنتخبات الخليجية التي حضرت إلى البصرة.