شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة السابق يتولى تدريب منتخب "كوراساو" مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيليمستاد - رويترز

قال اتحاد كوراساو لكرة القدم إن لاعب منتخب هولندا ونادي برشلونة الأسبق باتريك كلويفرت، تولى تدريب منتخب الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي بصفة مؤقتة، ليقوده خلال تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل بديلاً لمواطنه جوس هيدينك الذي يتعافى من المرض بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقود كلويفرت منتخب كوراساو في مباراتيه خارج أرضه أمام الجزر العذراء البريطانية في الخامس من يونيو/حزيران المقبل، وأمام جواتيمالا بعدها بأربعة أيام.

وفي حالة فوز كوراساو بالمباراتين، فإنها ستصعد إلى المرحلة الثانية من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (كونكاكاف)، وستلتقي في هذه المرحلة مع جمهورية الدومنيكان أو بنما في جولة فاصلة من لقاءين في 12 و15 يونيو/حزيران.

وتولى هيدينك (74 عاماً) قيادة منتخب كوراساو في العام الماضي، ويتوقع أن يعود لعمله من جديد في يوليو/تموز المقبل ليقود الفريق في الكأس الذهبية لاتحاد كونكاكاف.

وقال اتحاد كوراساو لكرة القدم في بيان، إن هيدينك طلب الاستعانة بجهود كلويفرت أثناء غيابه بسبب المرض.

وسبق لكلويفرت أن تولى تدريب منتخب كوراساو لمدة عامين ما بين 2015 و2016.