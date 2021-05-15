متغير الهند يضع بريطانيا أمام خيارات صعبة

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"الخليج 365" من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إن متغير كورونا الهندي يمكن أن يتسبب في "اضطراب خطير" في خارطة الطريق المخطط لها للخروج من الإغلاق في يونيو.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي في داونينغ ستريت، مساء الجمعة، قال بوريس جونسون إن سلالة الفيروس التاجي قد تؤخر المرحلة الرابعة من تخفيف الإغلاق في 21 يونيو، على الرغم من أن التخفيف يوم الاثنين سيستمر.

وقال "يجب أن أؤكد لكم أن هذا البديل الجديد يمكن أن يشكل اضطرابًا خطيرًا في تقدمنا ويمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة للانتقال إلى الخطوة الرابعة في يونيو".

خيارات صعبة

لكنه قال إن هذا يعتمد على مدى سرعة انتشار الفيروس، وهو أمر يحتاج العلماء إلى مزيد من الوقت لتحديده. وأضاف أنه قد يتعين اتخاذ "بعض الخيارات الصعبة" إذا كان أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة.

في الوقت نفسه، قال المستشارون العلميون الحكوميون إن هناك "احتمالًا واقعيًا" بأن يكون المتغير الجديد "أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50٪" من ذلك الذي ظهر في كنت في نهاية العام الماضي.

قال البروفيسور كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا: "نتوقع بمرور الوقت أن يتفوق هذا البديل ويهيمن على المملكة المتحدة بالطريقة التي تولى بها B.1.1.7 وتولت المتغيرات الأخرى زمام الأمور قبل ذلك. "

وتأتي التحذيرات في الوقت الذي أعلن فيه جونسون عن خطط لتسريع التطعيم بالجرعة الثانية للأشخاص في المجموعات ذات الأولوية بسبب القلق بشأن البديل الهندي.

وقال: "سنقوم بتسريع الجرعات الثانية المتبقية لمن هم فوق الخمسين من العمر وأولئك المعرضين للخطر سريريًا في جميع أنحاء البلاد ، لذلك تأتي هذه الجرعات بعد ثمانية أسابيع فقط من الجرعة الأولى."

نغمة تفاؤل

وفي نغمة أكثر تفاؤلاً، قال جونسون إنه "لا يوجد دليل" يشير إلى أن اللقاحات المستخدمة حاليًا ستكون أقل فعالية ضد سلالة B.1.617.2 التي تم العثور عليها لأول مرة في الهند.

لكنه أضاف: "الآن ، السؤال من الناحية العملية، خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة ، هو -" هل هذا أكثر قابلية للانتقال إلى حد ما من [متغير كينت] ، أم أن هذا أكثر قابلية للانتقال؟ ".

وقال رئيس الوزراء "وسيكون لذلك تداعيات على الآفاق طويلة المدى لهذا الوباء".

وفي المؤتمر الصحفي، أشاد كل من البروفيسور ويتي والسيد جونسون بالأشخاص الذين تلقوا لقاحهم بالفعل - وشجعوا الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاحهم عند عرضه عليهم.

وقال كبير المستشارين العلميين في انكلترا: "أعتقد أننا يجب أن نثق في لقاحاتنا لحماية الجمهور أثناء مراقبة الوضع وهو يتطور عن كثب. لأن السباق بين برنامج التطعيم لدينا والفيروس قد يكون على وشك أن يصبح أكثر إحكامًا."

وفاة 4

وتأتي التصريحات من دوانينغ ستريت، في الوقت الذي توفي فيه أربعة أشخاص في المملكة المتحدة بسبب المتغير الهندي لـ COVID-19 - أول وفيات منزلية معروفة من النوع الجديد للفيروس.

وحدثت الوفيات الأربع بسبب سلالة الفيرو ، التي تُصنَّف الآن "متغيرًا مثيرًا للقلق" ، في الفترة ما بين 5 مايو و 12 مايو.

قالت هيئة الصحة العامة في إكجلترا يوم الخميس إن هناك 1313 حالة إصابة بالنوع الهندي في إنكلترا خلال أسبوع ، أي أكثر من ضعف رقم الأسبوع السابق ، إلى جانب الوفيات الأربع المؤكدة.

ووضعت بريطانيا الهند على "القائمة الحمراء" للسفر في أبريل، مما يعني أن جميع الوافدين من الهند، الذين يعانون الآن من أسوأ موجة فيروس كورونا في العالم، سيتعين عليهم دفع تكاليف الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام.

ويُعتقد أن المتغير ينتشر في مناطق معينة من المملكة المتحدة، بما في ذلك بولتون وبلاكبيرن، ولكن نظرًا لأن الأرقام الإجمالية للحالات تظل منخفضة، تظل مستويات الخطر الأوسع أقل مما كانت عليه في معظم فصل الشتاء.



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