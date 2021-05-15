بريطانيا: وفاة أربعة مصابين بمتغير كورونا الهندي

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"الخليج 365" من لندن: رأت هيئة المستشارين العلميين للحكومة البريطانية أن هناك حاجة إلى زيادة التطعيمات في مناطق النقاط الساخنة للمساعدة في التحكم في المتغير الهندي.

وقال وزير اللقاحات البريطاني نديم زهاوي لشبكة (سكاي نيوز) إن خارطة الطريق تسير على الطريق الصحيح حاليًا لكن الحكومة لن تستبعد عمليات الإغلاق المحلية أو الإقليمية.

وعلم أن المتغير الهندي في فيروس كورونا "المتنافس بشكل واضح" مع متغير كينت يمكن أن يؤخر رفع الإغلاق في يونيو المقبل، استنادا لتحذيرات الخبراء.

وتوفي الآن أربعة أشخاص في المملكة المتحدة بسبب المتغير الهندي لفيروس كورونا، ووفقًا للبيانات التي نشرتها الحكومة، فإن الوفيات من سلالة الفيروس B.1.617.2 ، والتي تم تصنيفها الآن على أنها "متغير مثير للقلق" ، كانت حدثت في الفترة ما بين 5 مايو و 12 مايو.

وقالت شبكة (سكاي نيوز) أنه عقب اجتماع طارئ لـ SAGE يوم الخميس، اتفق الأعضاء على زيادة التطعيم من شأنه أن يساعد في الحد من الحالات.

وفي حين أن الأخبار تمثل نقطة تحول جديدة للفيروس، فإنها لا تعني بالضرورة أن البديل الجديد أكثر فتكًا من الأنواع الأخرى المتداولة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

اكتشاف متأخر

وتم اكتشاف المتغير الهندي مؤخرًا فقط في المملكة المتحدة، لكن عدد الحالات التي تم العثور عليها ارتفع بشكل حاد، مع أكثر من 1300 تسلسل اعتبارًا من 12 مايو.

ويُعتقد أن المتغير ينتشر في مناطق معينة من المملكة المتحدة، بما في ذلك بولتون وبلاكبيرن - على الرغم من أن أعداد حالات كورونا الإجمالية لا تزال منخفضة، تظل مستويات الخطر الأوسع أقل مما كانت عليه في معظم فصل الشتاء.

وتقدم الأدلة المبكرة علامات أولية على أن البديل الجديد ليس مقاومًا للقاحات، حيث شهد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في مناطق مثل بولتون وبلاكبيرن زيادات أقل بكثير في الحالات من تلك الموجودة في الفئات العمرية الأصغر.

وتراجع مجلس بلاكبيرن مع مجلس داروين عن خططه لتطعيم أكثر من 18 عامًا في المنطقة بعد ساعات من الإعلان عنها.

وهناك مخاوف من أن يؤدي انتشار البديل إلى تأخير رئيس الوزراء للمراحل النهائية لتخفيف إغلاق بريطانيا في يونيو.

ومع ذلك، تشير أحدث الإحصاءات إلى أن شخصًا واحدًا من بين 1340 شخصًا في إنكلترا كان مصابًا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 8 مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وهذا يعني أن عدد الأشخاص المصابين بكورونا قد استمر في الانخفاض.

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