شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليون جنية زيادة بمخصصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الدولة على تكريم أسر الشهداء والمصابين الذين سطروا بدمائهم البطولات دفاعا عن الوطن وحفاظا علي أمنه واستقراره، وتوجيه أوجه الدعم والرعاية والمساندة لأسر شهداء ومصابي الوطن الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لإعلاء كلمته، عرفانا وتقديراً لأرواح ذويهم من أبطالنا.

ويأتي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، كأحد الجهات المعنية بتقديم الدعم وتوفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، إلي جانب أيضا صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم.

وفي هذا الصدد، يكشف مشروع موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022 والذي وافقت عليه لجنة التضامن الإجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب،عن زيادة قدرها 3.2 مليون جنيه عن العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغت جملة موازنة المجلس القومي خلال العام الجديد 59 مليونا و257 ألف جنيه مقابل 56 مليون جنيه و20 ألف جنيه العام المالي الجاري.

وتتوزع المصروفات بواقع 11.1 مليون جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) خلال العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل 9 ملايين العام المالي الجاري 2020/2021، و2.5 مليون جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) خلال العام المالي الجديد مقابل 2.2 مليون جنيه العام المالي الجاري، فيما تقدر مخصصات الباب الرابع (الفوائد) خلال العام المالي الجديد بنحو 37.6 مليون جنيه مقابل 36.8 مليون جنيه العام المالي الجارى.

وبلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات الأخري) نحو 3.060 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022، مقابل 3.4 مليون جنيه العام المالي الجاري، وأخيرا الباب السادس حيث الاستثمارات والتي حافظت علي نفس تقديراتها للعام المالي الجاري بواقع 5 ملايين جنيه.