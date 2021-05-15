استئناف أعمال توريد القمح بشون وصوامع بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف استئناف أعمال توريد واستلام القمح من المزارعين والتجار ببني سويف، بعد التوقف خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي الكميات الموردة إلى 127 ألف و 185 طن و 618 كجم.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألف و488 أردب بما يعادل 333 ألف و556 طنًا، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة وترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع.