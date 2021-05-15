اخبار العالم

"القسام" تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة/تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، عن قصف تل أبيب بعشرات الصواريخ.

وقالت القسام، في بيان أوردته قناة "الأقصى" الفلسطينية إنها "توجه الآن ضربةً صاروخيةً لتل أبيب بعشرات الصواريخ ردًا على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

واستشهد 10 فلسطينيين من عائلة واحدة (8 أطفال وسيدتين) في غارة إسرائيلية فجر السبت على منزل سكني في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ووفق وسائل إعلام، دون صافرات الإنذار في تل أبيب ومحيطها ومناطق أخرى .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا