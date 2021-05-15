وكيل صحة الدقهلية يتفقد تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى المنصورة العام الجديد، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأكد وكيل وزارة الصحة من تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني، وشهد فعاليات تطعيم جرعات فيروس كورونا لعدد من المواطنين من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

وشهدت مرحلة ما قبل التطعيم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح، وشدد على ضرورة جاهزية الفرق الطبية وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

ودعا مكي جميع الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح : اضغط هنا