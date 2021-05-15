"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: إخلاء شاطئ أبو قير من المتسللين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية للمحافظة، نجحت في فض تجمع لبعض الصبية صباح اليوم السبت، على شاطئ أبو قير بنطاق حي المنتزة ثان.

وأضاف رشاد، في بيان له اليوم السبت، أنه جرى الدفع بمجموعة من المراقبين بالتنسيق مع قوات الأمن، وجرى إخلاء الشاطئ تماما من المتسللين.

وأكد رشاد، أن هناك متابعة مستمرة للشواطئ البالغ عددها 66 شاطئ الممتدة من شاطئ أبو قير شرقا حتى شاطئ سيدي كرير غربًا، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار رشاد، إلى أن فرق المتابعة التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الاحياء، انتشرت بطول الشواطئ لمنع أي تجمعات للمواطنين.