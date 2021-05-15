توريد 64 ألف طن قمح إلى صوامع وشون أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، توريد 64 ألف و171 طن قمح في 28 شونة ومركز تجميع وصومعة على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى حصاد 212 ألف فدانًا حتى الآن من إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح داخل المحافظة هذا العام، والتي بلغت 233 ألف و171 فدانًا؛ مشددًا على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وفقًا للضوابط التي جرى وضعها والتأكد من جودة وسلامة الأقماح الموردة.

وأشار المحافظ، إلى أن عملية استلام الأقماح من المزارعين تجري بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز، بإجمالي سعة تخزينية بلغت 167 ألف و900 طن، للتسهيل على المزارعين.