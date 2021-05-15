الكنيسة تحتفل بالذكرى الثالثة لنقل رفات شهداء ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بالذكرى الثالثة لنقل رفات شهداء الوطن، الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015، إلى كنيستهم التي تم تدشينها خصيصًا لهم بقريتهم (العور) بالمنيا، عام 2018.

وجاء ذلك بعد 1185 يوما على حادث قتل 20 من أقباط قرية العور بمركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، والذين استشهدوا داخل الأراضى الليبية، على أيدى تنظيم "داعش" الإرهابى؛ حيث زف الآلاف من أبناء سمالوط رفات الشهداء فى مشهد تعالت فيه أصوات الحزن والفرح على عودة جثامين ذويهم وكأنهم يزفونهم يوم عرسهم.

وقبل ذلك بيوم، استقبل البابا تواضروس الثاني، وعدد من الأساقفة، رفات شهداء ليبيا لـ20 بمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي، عقب وصولهم من ليبيا، وخلال استقبال رفات الشهداء بدأ خورس الكلية الإكليريكية مع عدد من أحبار الكنيسة والكهنة آنذاك ترتيل ألحان دورة (زفة) القيامة في استقبال أجساد الشهداء، قبل أن يقيم قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزهم هناك، قبل نقل الأجساد من المطار إلى الكنيسة المكرسة باسمهم "كنيسة الشهداء" بقرية العور في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

رافق البابا تواضروس في استقبال رفات شهداء الوطن والكنيسة بمطار القاهرة الدولي وفد كنسي كبير من المطارنة والأساقفة إلى جانب لفيف من الآباء الكهنة والأراخنة، كما شارك في الاستقبال خورس الكلية الإكليريكية.