لتفادي اجتياز الحدود.. إجراءات أمنية مشددة في جنوب لبنان

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل خشية تكرار اجتيازها في حادث خلف قتيلا أمس الجمعة.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن منطقة مرجعيون في الجنوب تشهد تدابير أمنية صارمة بعد أحداث يوم أمس، فقد أغلق الجيش كل الطرق المؤدية إلى سهل مرجعيون قبالة مستعمرة المطلة في الداخل المحتل.

وتجاوز لبنانيون الحدود مع إسرائيل الجمعة تضامنا مع الفلسطينيين فيما تتواصل المواجهة بين الفصائل في غزة والجيش الإسرائيلي.

وأقام الحواجز لمنع المواكب الفلسطينية من الوصول إلى الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، بعدما وجهت الفصائل الفلسطينية الدعوة إلى الفلسطينيين الموجودين على كل الأراضي اللبنانية ومن مخيمات نهر البارد والبداوي والرشيدية وعين الحلوة، التوجه إلى الجنوب تضامنا مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

ويحيي الفلسطينيون اليوم السبت ذكرى مرور 73 عاما على النكبة.

وكان عشرات الشباب توجهوا أمس إلى الحدود حيث حاولوا اجتياز السياج فعمد الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى سقوط جريحين ليعود بعدها ويعلن عن وفاة أحدهما قال حزب الله أنه ينتمي له.