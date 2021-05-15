شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح 10 آلاف فلسطيني في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المنطقة لين هاستينجز، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، "إن النازحين يتخذون من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مآوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم"، مضيفة أنهم يعانون من ضعف الخدمات ولا يحصلون إلا على القليل من المياه والغذاء ووسائل النظافة والخدمات الصحية.

وأشارت هاستينجز، إلى أن المستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي تعتمد على الكهرباء، وقالت إن "الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تنتج الكهرباء سينفد اليوم" .