شيخ الأزهر: أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني.

وقال شيخ الأزهر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وطالب الإمام الأكبر شعوب العالم بالتدخل لوقف القتل ودعم صاحب الحق (الشعب الفلسطيني).

وأضاف: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

واختتم شيخ الأزهر حديثه بالدعاء لشهداء فلسطين وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته.