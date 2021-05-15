الأناضول: غارات إسرائيلية عنيفة تدمر مجمع ’’أنصار‘‘ الحكومي بغزة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا- وكالات

أفادت وكالة أنباء الأناضول، في نبأ عاجل، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، شنت عدة غارات على مجمع "أنصار" الحكومي، غربي مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره.

من جانبها، ذكرت قناة سكاى نيوز، أنه جرى إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة.

من ناحية أخرى، أكد مسئولون أمريكيين، متابعة البيت الأبيض للمفاوضات التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وسط تفاءل حذر بحسب ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية الجمعة.

وقال مسئولون الذين تحدثوا للشبكة، إن البيت الأبيض يتابع مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين، خاصة بعد ‏أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن الأزمة لن تطول يعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا للتقرير، أكد مسئولون أمريكيين كبار أنه مع استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية علي ‏إسرائيل ، وقصف إسرائيل لغزة بضربات جوية ، فإن هناك تفاؤل حذر في المحادثات التي أجراها المسؤولون الأمريكيون مع حلفاء في ‏المنطقة ، بما في ذلك مصر وقطر ، الذين تربطهم علاقات مع الفصائل الفلسطينية، ويمكن أن يساعدوا في إبرام اتفاق ‏لإنهاء القصف، حيث تحدث مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى مسؤولين من كلا البلدين ‏خلال اليومين الماضيين.‏

وصرح مسؤولون، إن تشجيع هذه الجهود ومراقبتها هو أحد الأهداف الرئيسية الحالية للبيت الأبيض ‏وسط الأزمة.‏

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "ما هو هدفنا على المدى القصير هو أن مصر وتونس ودول ‏أخرى مهمة في المنطقة يمكن أن تلعب بالتأكيد دورًا في إبلاغ حماس وقادة حماس بأسباب وقف ‏التصعيد، وكيف يمكن أن يكون ذلك مفيدًا"، وأضافت: "أنه دور لعبوه تاريخيا في لحظات من الزمن".‏

يذكر أن قوات الاحتلال بدأت حملة قصف واسعة على قطاع غزة، بينما أعلنت السلطات الصحية ‏‏الفلسطينية فى القطاع عن استشهاد 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا.