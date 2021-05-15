7 قتلى ومئات المصابين في إعصارين بالصين

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، السبت، إن إعصارين اجتاحا مدينة ووهان بوسط الصين وبلدة في إقليم جيانغسو الشرقي.



وأضافت الوكالة أن ستة لقوا حتفهم في ووهان بإقليم هوبي، كما أصيب 218 بعد أن اجتاح إعصار الجمعة منطقة كيديان.

ودمر الإعصار 27 منزلاً وألحق أضراراً بنحو 130 منزلاً آخر.

وقالت "شينخوا" إن إعصاراً آخر اجتاح بلدة شينجي بإقليم جيانغسو، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21.

وأوضح مسؤولو الإطفاء أن الرياح ألحقت أضراراً بمنشآت كهرباء وهدمت عدة مصانع.

وغالباً ما تضرب الأعاصير جيانغسو في أواخر الربيع وأوائل الصيف.